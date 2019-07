Escucha López Obrador demandas de pasantes

Por primera vez en la gira por hospitales rurales, los becarios tuvieron oportunidad de exponer al presidente Andrés Manuel López Obradorlas necesidades que tienen para incorporarse al sistema de salud pública.

En la reunión con personal del Hospital Rural de Coscomatepec, los empleados hicieron patentes sus exigencias al titular del Ejecutivo.

¿Bases? No los escucho, ¿Pasantes? No los escucho. Ah, que hacen falta pasantes. ¿No les están pagando? Ah, que quieren médicos especialistas, no pasantes. No, tampoco. A ver, que venga alguien de allá, ustedes”, dijo el presidente.