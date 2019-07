Es un corrupto desesperado, dice Osorio Chong ante acusaciones de Javier Duarte

El exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó las declaraciones del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte como desesperadas.

Luego de la difusión por Ciro Gómez Leyva del video de Duarte en el que señala que él mismo se entregó, que no hubo ninguna detención, a lo que Chong respondió como “es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos”.

En una entrevista para Radio Fórmula, durante la mañana de hoy, el exfuncionario detalló negó ser parte de un show político.

“No tuve contacto con él, ni sus abogados ni su familia. Lo niego, conmigo no lo hizo”.

Agregó que tenía la presión de presidencia encima para encontrar a Duarte.

“A mi me apuraba porque era una urgencia del presidente localizarlo. No tengo nada que ver, no es conmigo, lo dejo claro porque no acepto este señalamiento. Yo no estaba enterado”.

Sobre la entrevista pactada entre un noticiero nacional y Javier Duarte, Osorio Chong dijo que la había realizado el propio exgobernador, pues quería hacer lo “correcto mediáticamente”.

“Esta bien lo voy a hacer (retirarse como gobernador de Veracruz), pero déjame hacerlo de la manera correcta. Por ello se da la entrevista con Loret, yo no tuve que ver”, dijo el exsecretario de gobernación.

Cabe recordar que Duarte respondió y calificó su detención como “persecución política” durante el gobierno de el ex presidente Enrique Peña Nieto.