“Es un caso viciado”; Xóchitl Gálvez defiende inocencia de su hermana, sentenciada por secuestro

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, defendió la inocencia de su hermana Jaqueline Malinali, quien el fin de semana fue sentenciada a 89 años de cárcel por los delitos de delincuencia organizada, secuestro en agravio de dos víctimas y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Gálvez Ruiz apuntó que la única prueba con la que fue sentenciada su hermana fue obtenida a través de la tortura, la cual está plenamente acreditada incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Yo condenó cualquier situación de víctimas privadas de la libertad, lo tengo que decir claramente, siempre debe haber justicia para quien cometa delitos y lo único que hoy quisiera decir es que lo que no se vale es que la autoridad haga montajes y obtenga ciertas declaraciones bajo torturas, que fue el caso de la prueba con la que se le condenó a mi hermana, 89 años de prisión, que fue obtenida de manera ilícita”, expuso.

“No se le pudo acreditar ningún otro delito, solo está acusada de este caso de una situación, los otros personajes sí fueron vinculados a varios procesos, si están vinculados a otros secuestros, en el caso de mi hermana no hubo ninguna otra acusación de alguna otra víctima donde ella pudiera haber participado”, argumentó.

“Lo que te puedo decir es que hay pruebas de descargo que la juez no tomó en cuenta y para mí la más importante es que ella pudo acreditar que el día en que ocurrió el secuestro ella no estuvo en el lugar que dicen, ella acreditó en el lugar donde se encontraba”, apuntó.

Yo no puedo hacer una aseveración de ese tamaño, pero lo que te puedo decir es que la prueba con la que se le condenó fue obtenida de manera ilícita”, declaró.

Desde 2012 Malinali Gálvez Ruiz se encontraba en el penal de Santa Martha Acatitla, después de que los agentes de la entonces Policía Federal la detuvieran por su participación en la banda de secuestradores “Los Tolmex”, que operaba en el Estado de México y la Ciudad de México y se caracterizaba por mutilar y encerrar en jaulas a sus víctimas.

La excandidata presidencial apuntó que la detención de su hermana fue realizada mediante un montaje orquestado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy en la cárcel en EE.UU. por narcotráfico.

“Hay muchas pruebas, hay muchas pruebas que acreditan que Malinali no estaba en ese lugar, pero la más importante es la de los vecinos, ¿por qué los vecinos tendrían que mentir de que una cosa ocurrió a una hora cuando ocurrió a otra hora, ellos fueron ante el juez dijeron lo que había pasado?”, sostuvo.

Hay muchos elementos que me hace dudar de que lo que dice la Fiscalía sea cierto, García Luna sí orquestó este montaje en su momento, ella fue presentada golpeada incluso ante los medios de comunicación y eso acreditó el Protocolo de Estambul, si ella era culpable para qué sacarle una declaración con tortura”, apuntó.

“Los agentes federales saben dónde detuvieron a mi hermana, es un estacionamiento en Azcapotzalco, ellos lo saben porque hubo testigos del operativo. Saben que la llevaron a la casa a la 1 de la tarde, me lo dijeron los vecinos. Es un caso viciado que te lleva a pensar en lo que yo veo, tampoco quiero desacreditar a las víctimas porque sí existen”, recalcó.

“Lo que ella me platica de la manera en que fue torturada es bien grave. Fue una cosa terrible, es lo único que te puedo decir. Eso no lo digo yo, lo acredita la CNDH, el protocolo de Estambul, por eso yo me voy a los hechos no a lo que yo siento. Los hechos es que ella está en el Registro Nacional de Víctimas por tortura, hay testigos que dan fe de que ella fue puesta en la casa de seguridad cuando las personas secuestradas ya habían salido de la casa, eso es lo que es real, esa es la verdad, ¿cómo quiere cuadrar la autoridad el delito? Ese es el gran problema de que no se haga justicia en nuestro país”, lanzó.

Gálvez Ruiz se lanzó contra algunos medios de comunicación y periodistas por hacer escarnio de la situación que vive su familia a raíz de esta situación.

“Es una situación muy complicada para toda la familia, especialmente para las hijas de Malinali, que hace 13 años eran unas jovencitas adolescentes todavía y 13 años después son unas ingenieras, trabajan conmigo en la empresa, y dentro de lo complicado que fue la situación de su señora madre yo celebro que mis sobrinas puedan estar en una situación distinta. No siempre hay un final feliz cuando un padre o madre caen en prisión, los hijos sufren las consecuencias”, declaró.

“No, no he cometido ningún tipo de delito, es mi hermana y no la puedo abandonar, pero tampoco crean que me van a callar. Hace 15 días habían notificado la sentencia, ellos la tenían guardado y justo la sacaron curiosamente el viernes justo después de un tuit muy duro por el enojo de la presidenta por el tema de Jalisco”, manifestó.

Si ellos creen que haciendo este escarnio de mi persona me van a callar, no Joaquín, yo ya perdí el miedo”, agregó.

