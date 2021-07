“Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, que el que tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo”, promete AMLO a habitantes de Aguililla y les pide no caer en la violencia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que en Aguililla, zona de Michoacán azotada por la violencia del crimen organizado, se implementará un programa del Bienestar integral por parte del Gobierno Federal.

En la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador reiteró su petición a los habitantes de Aguililla no caer en la violencia y en la manipulación de “otro tipo de intereses”.

“Que no hagan caso a quienes tienen otros intereses, me llama mucho la atención que en Aguililla tengan maquinaria estos personajes, a qué se dedican, esas no son actividades lícitas”, declaró.

“De no responder, no caer en provocaciones, se está hablando con la gente y nos está haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa del Bienestar integral en Aguililla“, adujo.

“Sería la licenciada Rosa Icela Rodríguez (la encargada), tiene esta instrucción, hoy se reúnen representantes de varias secretarías del gobierno federal”, externó.

El mandatario mexicano apuntó que un grupo de personas destruyó un helipuerto cercano a la zona militar de Aguililla, y reconoció a las fuerzas armadas por no reaccionar ante la violencia ejercida por presuntos pobladores en los últimos días.

“Van al cuartel militar y tiran petardos y piedras, ayer con maquinaria destruyeron un helipuerto y están en un plan provocador ¿Qué le digo a la gente de Aguililla? Que no se caiga en ninguna provocación, que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas del bienestar”, declaró.

“Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, que el que tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo, que el joven que no tiene empleo, tendrá empleo, ese es el plan para Aguililla y para todo México, nada de dejar a los jóvenes en el desamparo para que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones”, señaló.