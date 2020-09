¿Es mucha ciencia hacer una casa?: AMLO anuncia que créditos de Infonavit y Fovissste ya no tendrán intermediarios

Durante el evento de la Evaluación de Programas Integrales de Bienestar, desde Xalapa, Veracruz, Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir de este momento, los créditos hipotecarios para los trabajadores del Infonavit y el Fovissste, serán entregados directamente a los trabajadores y ya no se requerirá el uso de ninguna inmobiliaria como intermediario.

“Ya estoy elaborando la iniciativa de ley para que los créditos a los trabajadores que entregue el Infonavit, se otorguen sin intermediarios, ¡se acabó!, lo de obligar al trabajador a tener un departamento mal hecho, un huevito de 30 metros cuadrados en zonas aisladas, apartadas, ¡carísimo!, por la intermediación de las empresas inmobiliarias, ¡cuántos políticos corruptos!, cuántas empresas vinculadas a estos políticos hicieron su agosto y por eso tenemos ahora 400 mil departamentos abandonados, unidades habitacionales que se construyeron en zonas de riesgo y que por eso la gente no puede habitar esos departamentos.”

En el Reporte Anual de Vivienda 2019 que presentó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que durante 2018, el precio promedio de adquisición de vivienda fue de 641.4 miles de pesos y la tasa promedio de interés anual efectiva que pagaron los acreditados fue de 11.4%. A su vez, reporta que en México existen 41.6 millones de viviendas, de las cuales 8.2 millones de viviendas se encuentran deshabitadas. De las 33.3 millones que se encuentran habitadas, 70.0% son habitadas por sus propios dueños, mientras que 15.4% son viviendas rentadas y 14.6% son viviendas prestadas.

“Al considerar aquellas viviendas que fueron financiadas a través de un crédito, un porcentaje significativamente alto (28%) lo hizo a través de un producto informal. Esto es particularmente más frecuente en las viviendas que son construidas por sus propios dueños. El 62% de las viviendas que fueron construidas por sus propios dueños y que además fueron financiadas a través de un crédito, lo hicieron con un producto informal”, se lee en el informe.

A este respecto, López Obrador reiteró lo que sucederá con los créditos que otorgan tanto el Infonavit, como el Fovissste, que es la instancia a la que tienen acceso los trabajadores del Estado para pedir un crédito hipotecario.

“Ahora los créditos van a ser directo al trabajador y que, el trabajador y su familia decidan con ese dinero qué van a hacer, si ellos van a comprar su terreno y van construir su casa como están construidas todas las viviendas de México o la mayor parte, ¿quién hace las casas en nuestro país?, ¿es mucha ciencia hacer una casa?, ¿qué no hay ingenieros conocidos, arquitectos?, ¿qué no hay maestros de obras?, ¿qué no hay albañiles?, ¿qué no las mujeres de México, las madres de familia, son las mejores economistas del país?, porque utilizan el poco presupuesto de la mejor forma posible, estiran el presupuesto y alcanza, ¿por qué vamos a tener intermediarios? Ya eso también va a terminarse, van a ser créditos directos, Infonavit y Fovissste, también aprovecho para darlo a conocer.”

Según el Infonavit, el porcentaje de la población del primer decil de ingreso que lleva a cabo autoconstrucción es de 93.5%, por su parte, el último decil de ingreso de este porcentaje es de 45.0%, por lo que financia la adquisición de vivienda primordialmente a través del crédito, confirmando lo dicho por el mandatario.