Es momento de revisar sesiones a distancia de diputados: Monreal tras lo ocurrido con Cuauhtémoc Blanco

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, apuntó que es momento de revisar las sesiones a distancias que realizan los legisladores, tras lo ocurrido con el diputado Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Monreal Ávila apuntó que no fue un “buen ejemplo” el que dio Blanco Bravo, quien durante una sesión semipresencial de comisiones esta semana solo tomo asistencia y se desconectó para jugar pádel.

La pandemia ya transcurrió, ya no hay emergencia y puede retomarse las presenciales exclusivamente. Tenemos que modificar la ley, el Reglamento (de la Cámara de Diputados), pero es un momento oportuno de revisarlo”, indicó.

“No es un buen ejemplo (lo ocurrido con Blanco Bravo), lo digo con toda seriedad, no es algo que debemos de sentirnos bien. Tenemos un deber con los ciudadanos que voten con nosotros de cumplir a cabalidad la responsabilidad constitucional para la cual fuimos electos”, señaló.

Con información de López Dóriga

octubre 23, 2025 6:39 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua