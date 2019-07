“Es mentira que Gobierno de AMLO haya alcanzado acuerdo con la PF”: abogado

Es mentira que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya alcanzado un acuerdo con la Policía Federal, dijo el abogado de la corporación Enrique Carpizo.

El representante de un grupo de 600 agentes comentó a Estrictamente Personal, que los verdaderos representantes de los uniformados fueron suplantados y los acuerdos no son genuinos.

“Es mentira, hasta donde yo sé, es mentira. No me han notificado absolutamente nada los dirigentes del contingente. Y bueno, mientras a mí no me notifiquen nada como su asesor, pues, evidentemente, este tipo de acuerdos, pues no pueden ser avalados por este contingente, por este colectivo”.