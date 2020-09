Es mejor dejar a consulta juicio a expresidentes, que dejárselo al Ministerio Público: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “es mejor dejar a consulta el posible juicio a expresidentes que dejárselo al Ministerio Público”.

“Si hay una participación del 40% ya es vinculatorio. No es la decisión de un solo hombre, autoridad, sino del pueblo. Hay que hacerlo con responsabilidad, sin alterarnos, de manera tranquila, como sucede en una democracia. No habría ningún problema y la gente ha demostrado varias veces en forma consciente que está lista”, indicó.

En los últimos días, se ha manejado la posibilidad de que sean juzgados y, en caso de que sean culpables, encarcelados exmandatarios como Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, López Obrador ha solicitado una consulta “en la que el pueblo decida” si quiere un proceso legal contra dichos personajes. Esa votación se daría si hay recabación de firmas ciudadanas, lo vota el Congreso o lo solicita el actual presidente.

“Esto quiere decir que son tiempos nuevos, que no se puede permitir la corrupción, ni la impunidad y que, hacia adelante, no debe haber privilegios, ni abuso de autoridad, ni prepotencia en los servidores públicos. No deben cometerse delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación”, dijo AMLO.