Es más barato un pozol que una caguama, dice AMLO al anunciar campaña de nutrición

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que luego de la crisis sanitaria del covid-19, su gobierno emprenderá una campaña para mejorar la nutrición de la población, y al mismo tiempo su economía, ya que un pozol (bebida de maíz y cacao) es nutritivo y más barato que un refresco o una “caguama”.

“Imagínense, un refresco embotellado ¿para un chilate, para un pozol? La fuerza, la energía, lo que significa como alimento energético un pozol de maíz y cacao, chorote, cuesta muchísimo menos que un refresco industrial y muchísimo menos que una caguama”, señaló.

El Presidente mencionó que es necesario realizar una campaña de orientación nutricional porque con la epidemia quedó demostrado que una buena alimentación ayuda a tener mejor salud y a enfrentar cualquier enfermedad. Por ello, dijo que sin dejar otros temas prioritarios pendientes como la campaña contra el consumo de drogas, es necesario enfatizar en que la educación nutricional es fundamental e incluso más barato.

“Nada más se los dejo de tarea. Un kilo de papa, un kilo de papa que lo hacen en la casa, con poquito aceite, ¿cuánto es?, ¿cuánto cuesta con relación a las bolsitas de papas? “Por eso no es nada más un asunto de salud, es un asunto también de economía ¿sí?, de economía. De eso vamos a hablar, porque no es posible que se gaste en alimentos que no necesariamente nos ayudan y que son caros y nos afectan o nos pueden afectar; pero no es sólo la cuestión de salud, es también la cuestión económica”, puntualizó.

Y es que el Presidente terminó su conferencia mañanera al asegurar que ya era hora de desayunar, pues según los doctores además de comer bien se debe de tener ingesta de alimentos a las horas determinadas. “Comer bien no es comer en abundancia, es comer lo natural, lo que tiene menos hormonas, lo que tiene menos conservadores, el maíz, el frijol, el nopal, tantas cosas que hay; y cuidar mucho la alimentación, que ya dijimos vamos a empezar con una campaña de orientación nutricional porque lo del coronavirus afecta más cuando se tiene obesidad, hipertensión, diabetes”, apuntó.