‘Es la crisis mundial, en lo económico, más profunda en 100 años’

En la víspera del mensaje por su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México “está saliendo del hoyo”, pero desconoce cuándo terminará la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 en todo el mundo.

Al iniciar la conferencia matutina de este lunes, el presidente de México aseguró que su gobierno ha actuado bien en lo que identificó como la crisis económica más profunda que ha vivido el país desde 1932.

Pese a ello, aseguró que hay indicadores que demuestran una recuperación en el empleo formal, la apreciación del peso frente al dólar y el hecho de que no se recurrió a endeudar al país más de lo que ya estaba.

Además de que ayudó mucho que las remesas de los paisanos que viven en los Estados Unidos mantuvieron su constancia en cerca de 10 millones de familias en nuestro país.

“Estamos saliendo con costos bajos porque en otros países aplicaron la estrategia de siempre, de endeudarse para inyectar recursos arriba, a las corporaciones”, declaró a los medios de comunicación.

Sin embargo, reconoció que como la deuda del gobierno se contrata en dólares, sufrirá un incremento significativo.

“Nuestra deuda va a subir, porque hubo una depreciación del peso por la crisis, que por cierto ya el peso se está apreciando, llegó a estar a 25 pesos, un poco más, por dólar, la semana pasada ya bajó de 22 pesos por dólar, estamos hablando de tres pesos, eso es recuperación. De todas maneras, estaba en 18, 19, para 22.

“Entonces, como la deuda está contratada en dólares, nos afecta en cuanto al incremento de la deuda, por esa razón, y también por la caída en la economía, pero no se contrató deuda adicional”, explicó el mandatario al presumir que goza del 70 por ciento de aprobación su gobierno entre la población.

Aun cuando la pandemia del Covid-19 permanecerá por un tiempo largo en el mundo, el presidente López Obrador dijo que no hay nada que temer, porque hay finanzas sanas y su gobierno mantendrá la misma estrategia para continuar combatiendo la emergencia sanitaria, por lo que no se prevén despidos en su administración.

Al tiempo, destacó que para este mes de agosto la recuperación de empleos formales es probable que alcance la cifra de 100 mil.

“En efecto, es la crisis mundial en lo económico más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo (…) Ahora les puedo decir que la estrategia ha funcionado y puedo probarlo; hasta ahora, a pesar de la difícil situación de la profundidad de la crisis, vamos saliendo del hoyo en que caímos, vamos saliendo.

“Ahora, mi pronóstico sobre cuánto tiempo, déjenme un poco más de margen y lo voy a hacer, pero estoy optimista, sé que vamos a salir adelante”, auguró el mandatario.

Previo a concluir la conferencia de prensa, López Obrador habló sobre la existencia de una encuesta internacional que lo ubica en el segundo sitio a nivel mundial entre jefes de estado y de gobierno, pese a la pandemia del Covid-19.

Yo tengo mi encuesta, 70 por ciento, 65, 64 de aprobación, y a la pregunta: ¿Si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya? Y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya, y cinco que le da igual. Me he mantenido. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de Estado de los países, estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial y he caído con la pandemia dos puntos, pero cada quien tiene su medición”, aseveró el mandatario.