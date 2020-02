Es inhumano rechazar desembarco de crucero en Cozumel por sospecha de coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno permitió que un crucero atracara en Cozumel para poder hacer el desembarco de pasajeros porque no se actuará con discriminación.

El buque proveniente de Miami, Florida fue rechazado en los puertos de Ocho Ríos, Jamaica; y Georgetown, en Islas Caimán, tras el rumor de un infectado por Covid-19.

“Nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Se van a cumplir con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos ni nuestros aeropuertos ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México”, dijo durante la conferencia matutina.

“Imagínense, un barco llega, ni siquiera se le permite que atraque y que continúen a ver a donde les permiten atracar, eso es inhumano”, agregó.

El mandatario federal señaló que si se detecta un caso de coronavirus, se atenderá, pero afirmó que por la información que tienen, “no existe esa posibilidad”.

“Hay protocolos, se cumplen, pero no es ‘a ver, aquí no les permitimos atracar, aquí ustedes no pueden estar’ estamos hablando de miles de personas de cualquier nacionalidad. Nosotros no podemos actuar así”, expresó.

Criticó que ante este tipo de situaciones hay una actitud de rechazo general, pero sostuvo que en su administración no se puede hacer esto y recordó cuando enviaron un avión para “rescatar” al presidente en exilio Evo Morales.