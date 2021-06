“Es falso”: AMLO niega que su gobierno espíe a periodistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no espía a periodistas en México.

Ante diversas versiones periodísticas que así lo señalan, López Obrador afirmó que los funcionarios de su gobierno tienen principios e ideales, razón por la cual no tienen necesidad de hacer esta actividad.

“Es falso (que su gobierno espíe a periodistas), ya hablé ayer de que vamos a tener una sección de Quién es Quién en las mentiras de la semana, y aquí lo vamos a dar a conocer, ya hasta la puedo inaugurar”, dijo.

“Primero, tenemos principios e ideales, no somos como ellos ni como sus jefes no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho; segundo, qué sentido tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros”, reiteró.

Diversas versiones periodísticas señalaron un presunto espionaje a periodistas por parte de funcionarios del Gobierno de México. Los personajes que habrían víctimas de esta vigilancia habrían sido Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto y Raymundo Riva Palacio.

El jefe del Ejecutivo federal descartó iniciar una investigación con respecto a este presunto espionaje a periodistas , y pidió a quienes aseguran este hecho que presenten las pruebas para iniciar con las indagaciones y castigar a los responsables.

“Lo descarto totalmente (la investigación). (Hay medios) que se dedican a difamar y pertenece al hampa del periodismo, y en el hampa del periodismo hay entre otras máximas de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, recalcó.

“Ahora si presentan pruebas, entonces no solo iniciaríamos una investigación, sino que se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas, ya no es el tiempo de antes y ellos lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos”, refirió