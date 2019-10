Erika salió del trabajo en Tulum y nadie la volvió a ver. Su cuerpo fue identificado 4 meses después

Erika Sánchez, de 25 años, trabajaba en el complejo hotelero Azulik Tulum, en Quintana Roo. El sábado 15 de junio cumplió con su horario laboral y se marchó. Sus familiares y amigos no volvieron a verla con vida.

El 28 de octubre, cuatro meses y medio después, la madre de Erika confirmó que ya había sido localizado el cuerpo de su hija.

“Después de muchos meses de búsqueda y sin saber nada de ella, finalmente tenemos noticias. Lamentablemente mi hija Erika fue encontrada sin vida. Como familia esta es una situación muy triste y difícil, así que espero que tengan un poco de comprensión y respeto a lo que estamos pasando y sintiendo en estos momentos”, escribió la mujer.

“Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos ayudaron en la búsqueda y a las que compartieron las publicaciones de mi hija”, agregó.

Medios locales reportaron que el 18 de junio, tres jornada después de la desaparición de Sánchez, fueron hallados los restos de una persona en Playa del Carmen. Hasta ahora se sabe que correspondían a la joven.

“Descansa en paz, ‘China’. Tanto que quería que te vinieras a trabajar con nosotros pero querías probar otras áreas del turismo. Te quitaron la vida”, lamentó una de sus conocidas en redes sociales.

En las fotografías que han compartido sus cercanos, Erika Sánchez se veía siempre sonriendo. Su cabello largo y chino la caracterizaba.

“Despierto y me doy cuenta que no estás, quisiera creer que todo es un sueño. Aún no puedo creer que ya no te veré, pues Dios piensa que estás mejor con él… No encuentro explicación a todo esto, no se que tanto voy a resistir, las fuerzas se me van, desde que ya no estás mis días ya no quieren continuar…”, le dedicó otra de sus amigas

Hasta el momento las autoridades de Quintana Roo no han informado sobre qué fue lo que ocurrió con Erika. Medios locales reportan que el novio de la joven estaría siendo buscado por el crimen, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada.

En los primeros nueve meses de 2019 las autoridades de Quintana Roo abrieron sólo 12 carpetas por el delito de feminicidio. En junio, cuando se localizaron los restos de la joven, no reportaron ni un caso.

Al menos 2 mil 833 mujeres fueron asesinadas en México de enero a septiembre del presente año, un total de 115 casos más que en el mismo periodo de 2018. El promedio de mujeres asesinadas es 10.3 al día, de acuerdo con cifras oficiales.

