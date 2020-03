Episcopado de México descarta cancelar misas por coronavirus

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, informó que hasta el momento no se tiene previsto suspender misas ni eventos como bodas, bautizos o confirmaciones; sin embargo, pidió a los asistentes tomar las medidas preventivas ante el brote de coronavirus Covid-19.

“Las misas no se cancelan, siguen aunque sea a puerta cerrada o con reducción de fieles. Bodas y sacramentos no se cancelan, salvo las medidas estrictas que se están dando. Reducción de personas que asisten a las misas, a puerta cerrada. La misa diaria no está suspendida ni se ha cancelado, pueden ir a la iglesia con medidas respectivas”, comentó.

Señaló que la distancia recomendada entre cada persona que asiste a misa es de un metro y medio. Y aclaró que la visita de sacerdotes a personas enfermas tampoco se suspende, pero pidió tomar las precauciones necesarias.

Detalló que algunas diócesis que cuentan con página de internet ya llevan a cabo misas por ese medio.

“Efectivamente las diócesis que tienen plataformas electrónicas están llevando a cabo ahí sus misas. Se han suspendido las reuniones en algunas diócesis, las concentraciones masivas para evitar el contagio”, agregó.