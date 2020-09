Epidemia por Covid-19 podría extenderse hasta abril: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que México no está exento de sufrir un rebrote de casos de Covid-19, por lo que la epidemia por coronavirus podría extenderse hasta abril de 2021.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que en otros países ya se experimentan rebrotes desde hace aproximadamente cuatro semanas, con repunte de contagios, defunciones y ocupación hospitalaria semejante a lo que se vivió al inicio de la pandemia.

López-Gatell reiteró que es posible que Covid-19 se presente en una segunda oleada epidémica que podría extenderse hasta abril 2021.

Por lo anterior, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llamó a la sociedad a continuar con las medidas de prevención de los contagios del virus SARS-CoV-2.

Reiteró las medidas de prevención entre las que están:

López-Gatell pidió a la población no confiarse de que el cubrebocas “es una barrera protectora para que no nos lleguen los virus.

“Esto no tiene una utilidad suficiente, ni tampoco la evidencia científica es clara o contundente de que usar cubrbeocas, para la persona saludable que no quiere infectarse, es una garantía de que no se va a infectar”, agregó.