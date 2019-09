Envía López Obrador al Congreso Ley de Amnistía

En el marco de la conmemoración del Grito de Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía, con la que busca que algunas personas acusadas de delitos menores.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que fue recibida la iniciativa del titular del Ejecutivo este domingo.

Explicó que con esta propuesta se busca beneficiar, entre otros, a presos políticos, a jóvenes presos por narcomenudeo o por consumo de drogas, a mujeres aprehendidas por abortar, así como a indígenas criminalizados por la falta de una defensa adecuada.

“La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas”, aseveró el legislador en un comunicado.

Aclaró que se plantea que la liberación no aplicará para quienes han sido reincidentes ni para quienes son acusados del delito de homicidio, secuestro o lesiones.

La liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego, o bien, que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional; la amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas.

En tanto, la Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos.

Mientras que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.

Delgado Carrillo refirió que la propuesta de López Obrador se da en el marco del 209 aniversario de la Independencia, fecha en la que el cura miguel Hidalgo liberó a presos políticos, por lo que se busca librar las injusticias que se han cometido en algunos casos.

“El Presidente presenta la Ley de Amnistía, como expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, como la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y el flagelo de la corrupción”, mencionó.

