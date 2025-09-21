Envenenan a 20 animales en San José Iturbide, Guanajuato

En San José Iturbide, Guanajuato, fueron envenenados al menos 20 perros y gatos, lo que desató la indignación de la comunidad.

El envenenamiento masivo ocurrió en la colonia Prados del Rosario, lo que derivó en que la Fiscalía de Guanajuato abriera la carpeta de investigación correspondiente.

En videos y fotografías que se hicieron virales en redes sociales se observan a varios perros y gatos muertos, Algunos de ellos presentaban una sustancia amarilla en el hocico. Los animales quedaron sin vida en las calles y terrenos baldíos de la zona.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ordenó dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que se castigue a las personas responsables de este envenenamiento masivo a los animales en San José Iturbide.

“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias. Exigimos justicia en el caso de San José Iturbide”, apuntó mediante un mensaje en su redes sociales.

“He instruido a dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta que haya justicia y se sancione a quien o quienes resulte responsables”, puntualizó la mandataria estatal.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Guanajuato ha informado de personas detenidas por este hecho.

Con información de López-Dóriga Digital