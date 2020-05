Energía verde es más barata que la de CFE; plantas obsoletas, uno de los factores

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce energía a un costo casi cuatro veces mayor que los proyectos de algunas subastas de largo plazo.

ENERGÍA DE CFE, MÁS CARA QUE RENOVABLES

El costo de la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es casi cuatro veces que el producido por los proyectos de las subastas de largo plazo.

De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), durante el mes de abril, el costo unitario de la electricidad de la empresa del Estado alcanzó los mil 565 pesos por megawatt-hora.

Sin embargo, los proyectos geotérmicos, eólicos y solares que resultaron de los procesos de las subastas, y que ya se encuentran operando, alcanzaron un promedio de 423 pesos por megawatt-hora, lo que significa que esta energía es al menos 73% más barata a la que produce la CFE.

Según los datos de la CRE, las termoeléctricas convencionales de la empresa del Estado, es decir, aquellos complejos que utilizan combustóleo, tienen un costo unitario de 2 mil 340 pesos por megawatt-hora, mil 917 veces lo que cuestan las renovables de la subasta.

“Dado que la empresa no va a recortar personal, no va a cerrar plantas ineficientes y seguirá comprando combustibles fósiles, entonces la ineficiencia no está en los privados, ni en las subastas ni en los productores independientes.” Paul A. Sánchez, director de Ombudsman Energía México

El menor costo de CFE lo alcanza en las hidroeléctricas de pequeña, mediana y gran escala, las cuales van de 788 pesos a 913 pesos por megawatt-hora. Sin embargo, pese a que son los rangos más bajos de la empresa, siguen siendo 46% y 53.6% más elevadas.

En el caso de los complejos eólicos y solares de la compañía, sus costos unitarios alcanzaron en abril los mil 689 y 2 mil 405 pesos por megawatt-hora, lo que representa de 3 a 5 veces respecto a esos proyectos.

FACTORES

En entrevista, Paul Alejandro Sánchez, director de la organización Ombudsman Energía México, dijo que son tres los factores que hacen más costosa la electricidad de la empresa del Estado, entre los que destacan: el costo de la tecnología, pues muchas de sus plantas ya están depreciadas y son ineficientes.

El segundo punto son los precios de los combustibles, pues aun cuando se han reducido en los últimos meses, sigue siendo un factor determinante.

A esto se suman los costos fijos de CFE, como lo es su plantilla laboral, pues la gran cantidad de gente que tiene por megawatt-hora hace inviable e ineficiente a la empresa en comparación a los privados.

Cuando juntamos estos tres factores ya tienes un problema, mientras que la CRE busca reconocer los costos de CFE”, expresó.

Por ello, para hacer eficiente a CFE, cree necesario recortar personal, cerrar plantas que ya no son factibles y establecer un verdadero costo de generación óptimo, pues de hacerlo podría lograr mejores costos de producción.

Fuente: Excélsior