Encuentro entre López Obrador y Trump podría darse en septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición a salir del país si se concreta un encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, a fin de fortalecer la relación bilateral y dialogar sobre los esquemas para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que en esta primera etapa de su gobierno “es probable que no salga al extranjero”, pero un encuentro con su homólogo norteamericano dejaría en claro que México no quiere la confrontación y apuesta por el diálogo.

La reunión López Obrador-Donald Trump se daría una vez concluido el plazo de 45 días fijado por Estados Unidos para evaluar los resultados del gobierno de México en migración, y el diálogo podría efectuarse en el mes de septiembre.

Estamos nosotros en la mejor disposición de platicar de conversar con el presidente de Estados Unidos y ya sea en Washington o aquí en la Ciudad de México, eso pues ya es asunto de los diplomáticos, yo se lo encargo a Marcelo, que el vea si se puede dar este encuentro”, comentó el presidente.

López Obrador agradeció los comentarios que sobre su persona hizo Trump a una cadena de televisión estadounidense en donde afirmó que el mandatario mexicano “le cae bien” y que México es un “país amigo” y ha hecho “un gran trabajo” para frenar la migración centroamericana.

No queremos nosotros la confrontación, por nosotros no va a quedar, nosotros siempre vamos a tener la mano abierta, tendida, no tengo ningún problema de conciencia sobre este asunto: Sé cuáles son los límites, las fronteras para mantener a México como un país libre y soberano, lo tengo muy claro”, agregó.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que se está “procurando” un encuentro entre ambos presidentes y que ello tendría el objetivo central de disminuir la confrontación originada por el tema de la posible imposición de aranceles.

Yo diría que hoy avanzamos en cuanto a que se hizo un plazo, cambió el tono de la confrontación a una situación donde se está procurando que pudiera haber alguna reunión”, planteó.

El canciller Ebrard dijo que la estrategia del gobierno federal para contener la migración centroamericana además de los programas sociales en los que México invertirá 30 millones de dólares, está una estrategia de seguridad para desmantelar a la red de traficantes centroamericanos que opera en nuestro país.

Y estamos conscientes que están desarrollando toda una red que explica el crecimiento, o sea ellos van en Honduras, van a Guatemala, tocan la puerta: si usted me paga 3 mil 500 dólares yo lo pongo en Estados Unidos en tantos días, y en Estados Unidos si me paga un poco más le consigo hasta su permiso de trabajo, es lo que están haciendo”, definió.

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no está preocupado por la situación económica del país, de la que dijo está bien con una inflación controlada y con el peso mexicano apreciado respecto a otras monedas.

Pero, no es el tema económico, la materia económica lo que me preocupa y ocupa, no es la Economía, punto. No, la Economía va bien, el día primero de julio voy a dar datos”, precisó el primer mandatario.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo Federal informó que el próximo domingo se subastarán en Los Pinos propiedades confiscadas, casas, residencias y ranchos decomisados al crimen organizado.