Encuentran restos de edil tras dos años

El miércoles pasado, la Fiscalía General de Guerrero informó que localizó el cuerpo de quien fuera alcalde electo del municipio de Cochoapa el Grande, Daniel Esteban González, quien fue reportado desaparecido desde el 2 de septiembre de 2018.

En un comunicado detalló que, luego del trabajo de investigación, operativos y detenciones realizadas en la ciudad deTlapa de Comonfort, el cuerpo fue encontrado a orillas del río Tlapaneco, municipio de Huamuxtitlán.

El agente del Ministerio Público reunió todas las pruebas, así como el levantamiento del cadáver, en coordinación con peritos de la Fiscalía, para iniciar la carpeta de investigación.

En tanto, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en laCámara de Diputados exigió al gobierno del estado que el crimen de González no quede impune.

“Daniel Esteban González, del PRD, fue electo el 1 de julio de 2018 y su desaparición, junto con la de su chofer, Juventino García Rojas, fue reportada el 2 septiembre de ese mismo año”, recordaron los perredistas en un comunicado.

Inidicó que este miércoles, la Fiscalía General del estado confirmó que el cuerpo fue hallado hace dos meses, pero su identidad apenas se confirmó, y corresponde al del presidente municipal electo.

La fracción perredista en la Cámara baja exhortó a la Físcalía a ampliar la investigación y dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales, “para que este crimen no quede impune”, y también pidió que se dé con el paradero de García Rojas, quien era su chofer.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), hasta noviembre contabilizó en el actual sexenio

29 servidores y ex funcionarios muertos por violencia

6 presidentes municipales en funciones

10 ex presidentes municipales

4 síndicos en funciones

1 ex síndico

4 regidores en funciones

4 ex regidores.

El 23 de diciembre pasado el alcalde de Jalapa de Díaz, Oaxaca, Arturo García Velázquez, y al síndico Javier Terrero, fueron ultimados en una fiesta.

El 4 de enero Félix Alberto Linares, alcalde de Ocuilan, Estado de México, falleció en un accidente aéreo

Por| NOTIMEX