Encapuchados lanzan petardos al Senado

Tras cerca de dos horas en espera de que fuera atendida su petición de ser recibidos por el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, los padres y madres de los 43 normalistas se retiraron. Minutos después un reducido grupo de manifestantes con el rostro cubierto lanzaron petardos contra el recinto legislativo.

Fuero cinco petardos que lanzaron la puerta 3 y 4 del Senado, así como en la salida de emergencia, sobre la calle Madrid, además de que uno de ellos que dio en el techo de cristal del citado acceso no se activó.

Desde afuera del recinto se puede observar que los artefactos explosivos causaron daños al inmobiliario, entre ellas una puerta de cristal de la salida de emergencia.

En el lugar, personal de protección civil y de seguridad del Senado resguardaron los accesos y realizan una evaluación de los daños.

El grupo de jóvenes que lanzó los petardos también realizó pintas en las rejas del Senado y en el pavimento. “+43”, “Ayotzi Vive”, “Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”, “asesinos”, y “ni perdón ni olvido”, fueron algunas de las consignas.

Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos regresaron al plantón que mantienen desde el lunes pasado en el Zócalo capitalino.

Indicaron que se retiraban luego de que sólo se les ofreció que una comisión fuera recibida por personas distintas y no el senador Monreal.



“No vamos a insistir porque no va a haber un compromiso real, no se van a comprometer con los padres y madres de los 43, de la solicitud que plantearon, pero dejamos constancia que de manera formal y oficial se entregó esa solicitud. No nos vamos a olvidar que en próximas fechas van a iniciar el periodo de las campañas”, manifestó Isidoro Vicario, abogado también de las familias.