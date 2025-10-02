Encapuchados agreden y lesionan a policías durante protesta del 2 de octubre

Ciudad de México. Grupos de encapuchados del llamado bloque negro irrumpieron la manifestación por el 2 de octubre con pintas, destrozos en negocios, y detonación de bombas molotov, con las que han agredido a elementos de la policía capitalina que resguarda la protesta.



Algunos de los elementos han resultado descalabrados e incluso con lesiones en el rostro, debido a los objetos que portan los encapuchados.



Las agresiones se registraron en Eje Central y Avenida Hidalgo, en 5 de Mayo y Gante, Motolinía.



También, se reportó el ingreso de sujetos a una farmacia ubicada en la calle 5 de Mayo y Filomeno Mata.



Los sujetos incluso elaboraron bombas molotov que comenzaron a arrojar a los elementos.



Una vez en la plancha del Zócalo, las agresiones continuaron hasta el momento, pues continúan ingresando contingentes.

Un fotógrafo del periódico La Prensa tuvo que recibir atención médica por una fractura.