En próximo debate habrá contraste, Sheinbaum va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada del PAN, PRI y PRD, a la Presidencia de la República, manifestó que en el segundo debate a realizarse el próximo domingo se escuchará el “Disneyland” de Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante de Morena, quien minimizará la cruda y violenta realidad del país.

En conferencia de prensa, acusó que la exjefa de Gobierno irá al careo a mentir, toda vez que México no tiene crecimiento económico, hubo reducción de inversión extranjera, se encarecieron los productos de la canasta básica y hubo una limitada generación de empleos en el sexenio.

“Habrá contraste, ella va a hablar de Disneylandia, yo voy a hablar de México. Ella va a hablar de que se acabó la pobreza, porque en su visita a Chiapas todo es maravilloso, pero lo cierto es que no hay seguridad, no hay medicinas. Son dos visiones, pero a mí me asiste la razón yo sí conozco México por sus entrañas”, expresó la senadora con licencia.

Comentó que este acto a efectuarse en los Estudios Churubusco, cambió su preparación en los temas y decidirá su vestimenta para sentirse más cómoda.