“En Pemex no se dieron cuenta”: AMLO ante contratos otorgados a su prima Felipa Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que en Pemex “no se dieron cuenta” o hubo omisión al entregar contratos a empresas donde su prima Felipa López Obrador tiene participación.

En conferencia, aseguró que desde el año pasado el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, le notificó sobre un probable conflicto de intereses con la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, razón por la que ordenó no otorgarle contratos.

“Mi prima tiene una empresa que venía contratando con Pemex de tiempo atrás. Se reúne, se asocia con otras empresas y ya no aparece ella como la responsable, participan en otras licitaciones y se le entrega contrato a varias empresas, entre esas la de mi prima. En Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato”, explicó.

Agregó que aunque se trate de familiares no se permitirá la corrupción ni el influyentismo en Pemex “porque no somos iguales”.

“Debieron cuidar eso, afortunadamente pues tengo la tranquilidad de que cuando me lo plantean respondo de que no y esto me da tranquilidad porque no soy corrupto”, manifestó.

El pasado jueves, Latinus reveló que la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador es contratista de Pemex. Felipa Obrador es propietaria de Litoral Laboratorios, empresa que participa en contratos por más de 365 millones de pesos adjudicados por la petrolera.

La compañía de Felipa Obrador, de acuerdo con la información obtenida vía transparencia, ganó en 2020 -en licitaciones conjuntas con otras empresas- tres contratos por 133 millones de pesos.

En 2019, junto a Marinsa de México, obtuvo un contrato por 231 millones de pesos.

Litoral Laboratorios también ha recibido contratos por adjudicación directa del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la empresa recibió 25 adjudicaciones, la última en 2014. Sin embargo, los montos son menores a los de los contratos asignados durante los dos primeros años del gobierno de López Obrador.

Dos días después de que Latinus diera a conocer esta investigación, Pemex aseguró que rescindirá todos los contratos adjudicados a Felipa Obrador e investigará “exhaustivamente” las omisiones en todos los concursos en los que participó.