En Nuevo León, una maestra denunció la presunta aplicación de otra “vacuna de aire”

Durante el primer día de la jornada de vacunación para el personal educativo en Nuevo León, una maestra denunció haber sido engañada al no ver que sacaran el biológico contra COVID-19 del frasco envasado cuando le aplicaron la inyección.

¿Ahora en Nuevo León? Válgame pic.twitter.com/vfqtN4Zz7B — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) April 27, 2021

De ser comprobado, este caso podría ser uno más de las llamadas “vacunas de aire”.

A través de un video que circuló en redes sociales se puede observar el momento en que la enfermera le quita el tapón protector a la aguja, sin embargo no la llena en el característico frasco de vidrio y a continuación se la aplica en el hombro.

Si bien no se ve si previamente la inyección ya estaba cargada con el biológico contra el coronavirus, la maestra denunció que no fue así y que sólo fue una simulación, por lo que de inmediato denunció en el local de aplicación.

La mujer que dijo ser docente de una guardería (CENDI) del IMSS, ubicada en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey.

Luego de los hechos, la mujer reclamó al personal que se encontraba en la sede de vacunación, por lo que tuvieron que comunicarse con la Secretaría de Salud de la entidad.

Al relatar lo sucedido, el secretario de salud de estado, Manuel de la O Cavazos la acusó se realizar un fotomontaje.

“Una persona habló con el doctor de la O y me lo pasaron ahorita mismo en una llamada a él y me dijo que era un fotomontaje, o sea que era un fotomontaje que yo había mandado y que sí me habían aplicado la vacuna. ¿Cómo dicen que es un fotomontaje?, lo están viendo ahí (la aplicación) ¿en qué momento me voy a editar un video?”, dijo la mujer al noticiero de Milenio.