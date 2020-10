En Morena no le bajan a su pleito; tras encuesta, escala ánimo de confrontación

La confrontación por la presidencia nacional de Morena está más viva que nunca.

Luego de que la encuesta del INE arrojó un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, el primero afirmó que no se puede dirigir al partido y cuestionar al presidente López Obrador.

“No se puede dirigir este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo. Hay que salir a unir, a poner en movimiento a Morena, ganar elecciones. Un buen dirigente está con la gente”, expresó en alusión a Muñoz Ledo, durante un mitin en Hidalgo.

Su compañero de bancada en la Cámara de Diputados no se quedó callado. Acusó que a Delgado “le vale madres la austeridad”, pues ha gastado en su campaña dos mil millones de pesos. Ni el PRI gastó tanto, dijo Muñoz Ledo a Excélsior.

Indicó que el lunes acudirá al INE a tomar posesión de la presidencia de Morena.

“Van a tomar el poder por la mala, son corruptos. Les vale madres el partido, lo ofenden todos los días; traen un plan muy duro, son golpistas”, abundó el legislador.

Por separado, Yeidckol Polevnsky, secretaria general de Morena, dijo a este diario que no aceptará una encuesta que la posicionó debajo de otras aspirantes que no gozan de su misma popularidad.

No ceden en disputa por Morena

Mientras Porfirio Muñoz Ledo insiste en que asumirá la presidencia del partido el lunes, Mario Delgado aseguró que está listo para la tercera encuesta. Polevnsky pide auditoría.

Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseguró que no se puede dirigir al partido enojado con la vida y cuestionando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un encuentro con candidatos del partido que participarán en la elección de Hidalgo, el coordinador de los diputados de Morena hizo alusión a su contrincante Porfirio Muñoz Ledo, quien no acepta el empate que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No se puede dirigir este movimiento sentado en un sillón, enojado con la vida, despotricando de todo. Hay que salir a unir, a poner en movimiento a Morena, a ganar elecciones. Un buen dirigente está con la gente”, expresó.

Delgado Carrillo dijo estar listo para la tercera encuesta que definirá el órgano electoral autónomo.

El diputado federal manifestó que seguirá participando en el proceso por la renovación de la dirigencia morenista, y aseguró que seguirá convocando a la unidad como su principal propuesta, pues sostuvo que ésta es la mayor fortaleza del partido.

Hizo un llamado a dejar las descalificaciones entre compañeros, pues subrayó que eso beneficia a la oposición.

Delgado Carrillo puntualizó que Morena necesita una dirigencia a la altura de la responsabilidad histórica del momento que atraviesa el país y preparado para acompañar al presidente López Obrador.

“No le sirve a nuestro Presidente un partido en conflicto, no le sirve a nuestro Presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos”, dijo.

El también coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro expresó su respaldo a los candidatos de Morena en Hidalgo en la próxima elección.

El INE precisó, a través de una tarjeta informativa, que el ejercicio se realizó bajo el criterio de una encuesta, no de una elección constitucional.

“A diferencia de una votación, donde un sufragio hace la diferencia, en una encuesta la preferencia tiene un intervalo de confianza y por ello no es una medición precisa”, indicó.

Piden a Delgado aceptar derrota

Diputados locales y federales exigieron al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aceptar que Porfirio Muñoz Ledo ganó en la encuesta.

En un posicionamiento, 41 legisladores afines a Muñoz Ledo, pidieron a Delgado que honre su palabra y acepte su derrota.

Los diputados manifestaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su desconfianza en el proceso y exigieron que reconozcan la victoria de Muñoz Ledo por cinco décimas.

Sin embargo, el diputado federal Sergio Carlos Gutiérrez Luna acusó que Muñoz Ledo trata de torcer la ley en su beneficio.

“Porfirio Muñoz Ledo debe actuar como un demócrata, dejar de torcer las leyes y confundir, porque él firmó atenerse a los lineamientos que emitió el INE, que establecen que si hay empate o traslape se haría una tercera encuesta”, dijo.

Enfatizó que Morena necesita un dirigente que respete la legalidad.

LES VALE… EL PARTIDO: PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Puntualizó que el lunes acudirá a las instalaciones del INE para tomar posesión de su cargo.

El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo acusó que hay un gasto en la campaña de Mario Delgado por dos mil millones de pesos y señaló que ni el PRI derrochó tantos recursos en una campaña como su contrincante.

“Ni el PRI ni nadie jamás se gastó pública, ostentosamente en una campaña, puso (Delgado) la corrupción en las paredes”, sostuvo.

Muñoz Ledo, quien se declaró ganador en la contienda por la presidencia de Morena, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró un empate con Delgado, se lanzó en contra de su compañero de bancada.

“Ya les vale madre los que hicimos el partido, porque van a tomar el poder por la mala, ellos son corruptos. Les vale madres el partido, lo ofenden todos los días, traen un plan muy duro, son golpistas”, declaró.

El político y diplomático declaró a Excélsior que se mantiene firme y este lunes acudirá al INE para tomar posesión de la dirigencia de Morena. El morenista reiteró la denuncia que interpusieron algunos diputados en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados por el presunto uso de 400 millones de pesos de la bancada de Morena para la campaña de Delgado.

“Esas millonadas de pesos superan a cualquier campaña electoral y esto va a ser muy peligroso, ¿de dónde salieron los dos mil millones de pesos? Eso es muy grave, estoy dando una pelea por la legalidad y el equilibrio de gobierno”, expresó.

CONTRA CÓRDOVA

Porfirio Muñoz Ledo sugirió al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, renunciar o rectificar por el empate que se proclamó entre él y Mario Delgado.

Insistió en que ganó y se lanzó contra Lorenzo Córdova.

POLEVNSKY RECHAZA RESULTADOS DE ENCUESTA

La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, no aceptará los resultados de la encuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), que la sacó de la contienda para presidir a su partido.

Polevnsky enfatizó que hubo irregularidades e incongruencias en la presentación de resultados, que la posicionaron por debajo de otras aspirantes (Adriana Menéndez) que no gozan de la popularidad que ella tiene e incluso dijo que hasta sus opositores le dan la razón en ese sentido.

“Hasta mis detractores están diciendo en redes sociales: ‘¿Quién conoce a éste o la otra?’ Es absurdo lo que se plantea. Ha sido un absurdo, ahora sí que los que no me quieren están de acuerdo en ir a protestar, es una cosa de locos”, explicó en entrevista con Excélsior.

Acusó que hubo cochupo en las encuestas y no dudó en señalar actos de corrupción para favorecer intereses particulares.

Polevnsky coincidió con la propuesta del presidente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, de auditar a las casas encuestadoras.

Denunció que desde un inicio se pactó que se seleccionaran a candidatos con menos posibilidades y desconocidos para que no le hicieran sombra a quienes hoy les favorecieron los resultados.

Fuente: Excélsior