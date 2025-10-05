En México, «la política de construcción de la paz se decide soberanamente»: Sheinbaum

Al cerrar su recorrido de rendición de cuentas por el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en un año de gobierno se cometen 27 homicidios menos.

Ante un pletórico Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria federal adelantó los resultados del último mes en esta materia, donde ya suman índices de un año de su administración.

Y, como mensaje a quienes pretenden tener injerencismos en territorio nacional, dejó claro: “Para que no haya una duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción, certeras y perseverancia”.

En cuanto a los resultados del primer año de su administración, indicó: “en 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32 por ciento; es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se cometieron 27 homicidios diarios menos”.

Asimismo, remarcó que la reducción el algunos estados “es muy significativa”.

Y delineó en Zacatecas la baja en los índices de homicidio fue de 88 por cierto; de 73 en Chiapas; en Jalisco de 62; de 61 por ciento en Nuevo León; en Guanajuato de 47; en Sonora de 46; de 45 en Puebla; Tabasco con 44 por ciento; 43 en estado de México, 25 en Baja California y 22 por ciento en Guerrero.

