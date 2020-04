En México la pandemia ‘fue domada’: López Obrador

En México la pandemia del Covid-19 “fue domada”, por ello no hay un desbordamiento de la enfermedad, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en sus redes sociales, el presidente de México presumió que el 70 por ciento de las camas de terapia intensiva de todo el sector salud cuenta con el personal médico y equipos ventiladores para salvar la vida de las personas.

También felicitó y agradeció a los ciudadanos por mantenerse en casa y contribuir a que la propagación del virus no incremente en estos momentos considerados los más difíciles de la epidemia.

Se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho, por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales; les puedo informar que tenemos en una disponibilidad de hasta 70 por ciento de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas; o sea, vamos bien porque se ha podido domar la epidemia, en vez de que se disparara -como ha sucedido desgraciadamente en otras partes – aquí el crecimiento ha sido horizontal – y esto no ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas”, aseguró López Obrador.