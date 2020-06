En estas 4 ciudades se superaron las predicciones de contagios de COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer este lunes las ciudades del país que, hasta el 30 de mayo, superaron las proyecciones de casos confirmados del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el cual causa la enfermedad COVID-19.

El Valle de México (Ciudad de México y área conurbada del Edomex), Villahermosa (Tabasco), Culiacán (Sinaloa) y Acapulco (Guerrero) son las ciudades que rebasaron dichas proyecciones, precisó el funcionario en la conferencia para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México.

Respecto al Valle de México precisó que muestra un exceso de caso con respecto a la predicción original. No obstante, dijo, presenta una tendencia decreciente.

Sobre Villahermosa, comentó que la curva de casos confirmados un doble comportamiento, puesto que primero iba en descenso y después hubo un repunte debido a una mayor movilidad en el espacio público.

De Culiacán dijo que presenta una tendencia decreciente. Mientras que de Acapulco recordó que hace dos fines de semana se agotó la disponibilidad hospitalaria en cuidados intensivos debido a que los casos registrados superaron la predicción.

El funcionario mencionó, asimismo, que en un país tan grande como lo es México no se puede hacer una sola proyección de la epidemia, sino que hay varias. “Las epidemias no se sincronizan, no se presentan al mismo tiempo”, expresó.

Fuente: El Financiero