En el 2024 “me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo”: AMLO

Al hablar de un proceso de transición en el país en el que “lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “ya pronto, ya no vamos a ser necesarios”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador recordó que en 2024 se retirará tranquilo.

“Me voy a ir tranquilo si me lo permite la gente y si me lo permite el creador, que yo llegue hasta el 24. Me voy a ir tranquilo porque ya vamos a dejar arreglado todo, soy muy optimista, estamos trabajando para eso.

“Hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas y voy a seguir visitando los pueblos”, expresó el Presidente.

En su conferencia del pasado 11 de marzo, Obrador reiteró que al finalizar su sexenio en 2024 se retirará por completo de la vida pública y se dedicará a escribir, además que destacó estar contento porque en su movimiento ya hay relevo generacional.

“Estoy contento porque ya hay relevo generacional. Si el pueblo lo decide y el creador lo decide, yo estoy hasta el 24. Ahí sí, a Palenque, pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso, ya tomé la decisión de alejarme por completo.

“Voy a escribir. Tengo un libro pendiente del pensamiento conservador en México”, declaró en esa ocasión López Obrador.