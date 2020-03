En contingencia por Covid-19, AMLO llama a comprar en tianguis y mercados

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que durante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la gente acuda a comprar lo necesario para preparar los alimentos en tianguis y mercados, ya que de esa manera se apoya a la gente que debe salir a trabajar aun cuando se ha decretado el estado de resguardo corresponsable.

En la conferencia mañanera, en donde previamente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gagtell, detallaba que debido a las medidas de resguardo los restaurantes deberían perfilar sus servicios para llevar, el Presidente aprovechó para hacer el llamado y así a apoyar a este sector de la población.

“Una recomendación respetuosos, que nadie se vaya a ofender, pero ayuda mucho, que se compre lo que se va a necesitar para la alimentación en los tianguis y los mercados públicos, porque ahí esta le gente que se busca la vida todos los días, también con el cuidado y las medidas sanitarias”.

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria, el Presidente se dijo confiado de que el país se repondrá rápidamente de la crisis económica desatada por la pandemia de coroanvirus, sin embargo, señaló que para que esto ocurra es necesario la colaboración de todos, por lo que hizo una llamado a la unidad, que incluso se extendió a sus adversarios.

El llamado del Presidente, dejando de lado la difusión de noticias falsas, fue en el sentido de que “la tregua” debe durar un mes, el mismo tiempo que dure la cuarentena; por lo que enfatizó su llamado a la unidad.

“En esta circunstancia en donde necesitamos que se diga la verdad y se actué con ética, hay mucha diferencia entre el feis y el Twitter, tiene el feis no sé si más control, pero en el Twitter desatados; de modo que a la unidad, no le hace que el ex presidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro, a los mejor hoy ofrece disculpa, pero eso no importa porque la gente sabe distinguir; es una tregua de un mes”.