En agosto no habrá ni para pagar la luz: Conade

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) operará con números rojos a partir de agosto y su presupuesto no alcanzará para pagar la electricidad ni el funcionamiento de las instalaciones, advirtió ante senadores la titular del organismo, Ana Gabriela Guevara.

Al reunirse con los integrantes de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Senado, expuso que el presupuesto para este año tuvo un recorte de 35 por ciento, además de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo entrega mes con mes al organismo, no en una sola exhibición como en el pasado.

Explicó ante ello que a partir de agosto operará en número rojos, “ya no va haber presupuesto para poder salir de agosto hasta diciembre”.

Ya no hablemos solamente del tema de becas, que es un tema sensible, sino que ya no vamos a poder pagar luz y ya no vamos a poder pagar lo básico para el funcionamiento de la instalación. Ese es el escenario actual en cuanto al tema de recursos”, dijo a los legisladores.

Aclaró que ha notificado al Ejecutivo Federal que en la Conade no hay forma de que puedan seguir transitando con este presupuesto.

Prácticamente les anuncio aquí que el mes que entra se nos va a acabar el recurso. Vamos a tener que ir con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y vamos a tener que ir con el secretario de Hacienda (Carlos Urzúa Macáis) a solicitarle la extensión de recurso.

El presupuesto tuvo una reducción de 35 por ciento, comparado con el de 2017-2018 que no era tampoco gran cosa, anotó.

Al preguntarle sobre el caso de equipo hockey sobre pasto que viajó a Japón, sostuvo que la Conade cumplió con lo que le solicitó la Federación, pero en las redes sociales se difundió que la Comisión no cumplía cuando no fue así.

Nosotros tenemos la carta de la federación solicitando el apoyo del recurso, en la cual decía que teníamos hasta límite para poder depositar el recurso el día 21, nunca consideró la federación el cambio de horario con Japón, aquí estábamos en 21 y en Japón ya corría el día 22”, comentó al aclarar que se cubrió el compromiso y el tema del hotel también.

A pregunta expresa de los senadores sobre que hay atletas que no reciben el apoyo o se les ha retirado, puntualizó que el Programa Nacional los obliga a cumplir con metas establecidas y quienes no estén contemplados no recibirán.

Lo que no está en el plan no se va a poder apoyar, y se hizo así porque en antaño llegaban a tocar la puerta a la dirección y se les daba lo que querían, había discrecionalidad y era un gasto excesivo”, concluyó.

