En agosto, campesinos cerrarán carreteras y bloquearán aeropuertos

El presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, el morenista Eraclio Rodríguez Gómez, anunció que el próximo 14 de agosto distintas organizaciones de campesinos cerrarán carreteras y bloquearán aeropuertos, en protesta por la cerrazón del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de liberar recursos para el campo.

Además, informó que el 31 de agosto realizarán una manifestación frente a Palacio Nacional para decirle al mandatario que “está mal informado”.

“No pedimos apoyos, ni dinero en efectivo, ni fertilizantes, somos productores que demandamos mejores caminos que faciliten la comercialización de alimentos”, soltó el legislador, quien votó en contra del nombramiento de Arturo Herrera como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado jueves 18, luego de que el funcionario se negó a hablar con él.

“El secretario, de una manera muy inusual, me dijo que no quería hablar conmigo. Al siguiente intento le volví a insistir de la necesidad de que platicáramos para atender el asunto de la liberación de recursos para el campo, pero de una manera tajante se negó. Pues obviamente no voy a ir votar por alguien que no puede hablar conmigo. Creo que hay una fuerte dosis de soberbia”, lamentó.

En el Senado, el también morenista José Narro Céspedes anunció que el movimiento unificador para la defensa de los derechos de los campesinos pretende echar abajo la reforma legal promovida por Carlos Salinas de Gortari al artículo 27 constitucional.

En su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, dijo que dicha reforma es privatizadora y buscó acabar con el ejido y la comunidad, dando pie al despojo de tierras y derechos, además del atraco a los campesinos.

En conferencia de prensa, el senador aseguró que desde la época de Miguel de la Madrid se puso al campo de rodillas, y en los casi 30 años de neoliberalismo se luchó por acabarlo de una manera sistemática.

Por eso, enfatizó, hoy se plantea una manera innovadora para resolver los problemas del campo, donde la política social sea participativa y no sólo se trabaje para aplicar los esquemas del Banco Mundial y de los organismos mundiales que plantean apoyos directos para una solución.

Y en ese sentido exhortó a que se establezca una nueva relación entre el campo y el gobierno federal, donde exista respeto y diálogo.

Por su lado, representantes de diversas organizaciones campesinas hicieron un llamado a la unidad del gremio y subrayaron la necesidad de implementar una estrategia de política pública que fomente el desarrollo de sectores económicos rurales hoy estancados.

En estos momentos tan complicados para el país, subrayaron, es fundamental tener comunicación e interlocución con todos los actores que participan en el campo.

Por lo pronto, anunciaron que el próximo lunes 22 las organizaciones campesinas asistirán a Palacio Nacional para entregar una carta petitoria y buscar un diálogo respetuoso y propositivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador

