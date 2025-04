En 5 años, cae 24% producción mexicana de camarón

Durante los últimos cinco años, la producción promedio de las embarcaciones de camarón en México ha disminuido 24% y las pérdidas han sido de alrededor de 13,600 toneladas.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la producción ha sido afectada principalmente por la pesca ilegal en periodos de reproducción; altos costos de combustible; restricciones comerciales al principal mercado de exportación y disminución de precios en el mercado internacional.

Un problema serio que padece la pesquería de camarón en México es la presencia de embarcaciones clonadas o duplicadas; sin nombre, sin matrícula y/o sin permiso de pesca o concesión.

Esas embarcaciones generalmente descargan en sitios de desembarque no autorizados, por lo que no se sabe cuando incurren en captura de especies en época de veda o si recurren a artes de pesca, métodos y técnicas de captura no autorizadas.

Además, llegan a los mercados productos sin documentación que acredite su procedencia legal o con documentación apócrifa o transportan especies en temporada de veda.

Durante la temporada 2023-2024, la producción nacional de camarón fue de 49,214 toneladas, con un valor de 3,921 millones de pesos.

Según el reporte “expectativas agroalimentarias agosto 2024” del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, en 2023 se tuvo una producción de 244,043 toneladas y en 2024 fueron 244,179.

En 2024, las exportaciones de ese crustáceo fueron de 10,536 toneladas con un valor de 112 millones de dólares.

El principal destino de las exportaciones fue Estados Unidos, con 9,776 toneladas, que representaron 93%.

Los principales estados exportadores son: Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Baja California Sur, Baja California, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

En el litoral del Océano Pacífico/Golfo de California se distribuyen 10 especies, entre las que destacan por su importancia comercial: el blanco, azul, café y rojo o cristal.

En el Golfo de México y Mar Caribe se distribuyen siete especies, siendo las más importantes: el blanco, café, rosado y siete barbas.

Sin embargo, en México se produce más camarón mediante acuacultura, que por la pesca.

Cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reflejan que en 2022 siete millones 053,348 toneladas, que representaron 80% de producción fueron mediante acuacultura y un millón, 737,940, es decir 20% fue mediante la pesca.

En 2023 la producción de camarón mediante acuacultura en México fue de 194,083 toneladas.

Pesca ilegal

Cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca refieren que en 2024 se contabilizó un volumen de producción de dos millones 033, 654 toneladas en los sectores pesquero y acuícola nacional.

De ese total, 273, 941 toneladas corresponden a la acuacultura y un millón 759, 713 toneladas a la pesca de captura.

El valor económico de la producción para el mismo periodo ascendió a 37, 588 millones de pesos, de los cuales 18, 275 millones de pesos, son de la acuicultura y 19, 313 millones de pesos de la pesca.

Estados con mayor producción en la acuacultura:

1. Sonora, 96,282 toneladas

2. Sinaloa, 91,378 toneladas

3. Veracruz, 14,485 toneladas

4. Nayarit, 13,286 toneladas

5. Chiapas, 11,514 toneladas

6. Tabasco, 10,512 toneladas

7. Baja California, 8,961 toneladas

8. Jalisco, 6,880 toneladas

9. Colima, 6,157 toneladas

10. Michoacán 5,179 toneladas

Estados con mayor producción pesquera de captura

Sonora, 656, 552 toneladas

Baja California, 334,739 toneladas

Sinaloa, 320, 944 toneladas

Baja California Sur, 197,105 toneladas

Campeche, 42, 494 toneladas

Veracruz, 41, 010 toneladas

Yucatán, 36, 420

Colima, 33,095

Tamaulipas, 29,160 toneladas

Chiapas, 20, 407 toneladas.

Especies con mayor volumen de producción en México. (De acuerdo con el registro nacional de la producción acuícola con corte al 30 de noviembre de 2024)

Camarón, 273, 940 toneladas

Mojarra, 46, 603 toneladas

Ostión, 24, 715 toneladas

Atún, 5,156 toneladas

Carpa, 2,488 toneladas

Lobina, 1,820 toneladas

Charal, 774 toneladas

Bagre, 589 toneladas

Trucha, 564 toneladas

Jurel, 370 toneladas

De la captura a nivel país sobresalen

Sardina, con 650, 545 toneladas

Anchoveta, 308,621 toneladas.

Atún, 154,737 toneladas

Macarela, 63,179 toneladas

Camarón, 36,732 toneladas

Tiburón, 40, 514 toneladas

Jaiba, 40, 229 toneladas

Pulpo, 32,246 toneladas

Barrilete, 25,084 toneladas

Sierra, 21, 341 toneladas

Con información de El Economista