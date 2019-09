En 11 municipios cancelan fiestas patrias por inseguridad

La capital del país se prepara para el Grito de Independencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el tradicional desfile militar del 16 de septiembre. Mientras al balcón principal de Palacio Nacional “le están dando una chuleada” para los festejos, tal y como dijo AMLO, en algunos municipios y localidades fueron suspendidas las celebraciones por la falta de condiciones de seguridad pública para realizarlas, de acuerdo con información de distintas autoridades locales.

“Voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra Independencia y recordar con cariño a las madres y padres de la patria. Les invito a esta fiesta; vengan con toda su familia celebrando aquí en el Zócalo con aguas frescas de horchata, jamaica, limonada, elotes, tamales… Todo eso va a haber en el Zócalo”, dijo el Presidente en un video publicado el 12 de septiembre en sus redes sociales.

Para evitar altercados y garantizar la seguridad de los capitalinos, el Primer Mandatario pidió a la población no asistir con armas, drogas y/o alcohol porque “eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos”, ya que México vive una “época de la no violencia” en el marco de la “fiesta del pueblo”. Por ello, destacó que “la cuarta transformación significa alegría”.

Sin embargo, la fiesta y el contento palidecerán este fin de semana en algunas regiones del país. Al menos 11 municipios y tres localidades no festejarán el Grito de Independencia este domingo, por cuestiones de seguridad pública y conflictos sociales.

GRITO-AMLO

El Presidente AMLO dará el Grito desde Palacio Nacional en un momento de gloria para su movimiento (Morena), pero con una deuda y un gran reto en materia de seguridad pública. Foto: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.

En los municipios michoacanos de Buenavista y Tepalcatepec fueron canceladas las celebraciones por una balacera que ocurrió el 8 de septiembre y por temor a que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) agreda a la ciudadanía.

El miedo que se esparce en algunas localidades de Michoacán no es infundado. Hace 11 años, el 15 de septiembre de 2008, la Plaza de Melchor Ocampo (Morelia) fue el escenario de un ataque del cártel de La Familia Michoacana, en que fueron detonadas cinco granadas que dieron muerte a ocho personas, además de dejar un saldo de más de 100 heridos.

“Hace 10 años un cobarde ataque cambió la historia de Michoacán. Para quienes amamos esta tierra ningún acto cambiará el anhelo de alcanzar la paz y la armonía en todas y en cada una de nuestras comunidades”, expresó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante una ceremonia en 2018.

En Morelos también habrán suspensiones. El municipio de Jiutepec celebrará la Independencia; sin embargo, dos de sus colonias, Atlacomulco y Otilio Montaño no disfrutarán de fuegos artificiales o de aguas de sabores. Allí, las autoridades determinaron suspender actividades por riesgos de seguridad ciudadana, en una entidad federativa que padece la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con el Almirante José Antonio Ortíz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, el repunte de homicidios dolosos en Morelos se debe a la disputa entre grupos criminales. En agosto, Ortíz reconoció que “la mayoría” de los homicidios registrados en el estado estaba relacionada con el cártel de Los Rojos, que busca “exterminar [a] uno de los grupos antagónicos que está operando en Morelos”.

