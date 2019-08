“Empezamos a sospechar que alguien lo hizo”, dice PAN sobre la muerte de Martha Erika y Moreno Valle

El Partido Acción Nacional (PAN) llamó al Gobierno federal a no dejar en el olvido la muerte de la primera Gobernadora panista, Martha Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle y revelar qué ocurrió; denunció que ante la falta de respuestas comienzan “a sospechar que alguien lo hizo“.

“Ya son ocho meses y parece que el Gobierno le apuesta al olvido, pero Acción Nacional no dejarán de exigir que se conozca la verdad. Porque si no fue el mal clima, si no falló el helicóptero y los pilotos eran expertos, empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber entonces quién fue”, aseguró hoy Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

El político también solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida al Gobierno federal respuestas sobre la caída del helicóptero en Puebla el pasado 24 de diciembre.

“Simplemente pareciera que el Gobierno apuesta al olvido, y hoy hay que volver a exigir, porque es nuestro derecho hacerlo, saber la verdad, qué fue lo que ocurrió”, resaltó Cortés.

El último avance en la investigación fue dado a conocer el pasado 13 de agosto, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un nuevo informe el accidente. El único dato relevante fue que se analizará el mantenimiento adecuado al rotor conforme al Mass Vibration Absorber y tijera rotativa del helicóptero, establecidos por la empresa Leonardo Helicopter Divison (LHD), fabricante de la aeronave.

La SCT recordó que en algún momento del vuelo dos de cuatro luces de alerta se encendieron pero no especificó en qué momento ocurrió.

También analizaron las grabaciones de la tripulación y no detectaron nada inusual. Además de que uno de los motores que se encontraba en análisis en laboratorios de Canadá, ya se encuentra resguardado por la Fiscalía General de Puebla, en el aeropuerto Hermanos Serdán.

El 7 de junio la SCT determinó que el helicóptero no presentó fallas.

En un comunicado, señaló que la inspección a los dos motores indica que “los daños y rastros que presentan denotan haber estado en funcionamiento al momento del impacto.

Sin embargo, los componentes de memoria interna que podrían confirmar lo anterior, resultaron dañados por el impacto y el fuego, por lo que no se pudo obtener datos de éstos.

– Con información de Periódico Central.