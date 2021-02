Emma Coronel estaba lista para ser capturada, ella se entregó y cooperará con EU: VICE

De acuerdo con información de VICE News, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no fue arrestada en Estados Unidos como se dio a conocer recientemente, en realidad ella se entregó.

El periodista Keegan Hamilton, quien ha seguido de cerca el caso del capo sinaloense, mencionó que Coronel Aispuro ya estaba lista para ser detenida cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia.

“Fuentes que hablaron con VICE News bajo condición de anonimato debido a la naturaleza sensible de la información dicen que la rendición de Coronel indica la existencia de un acuerdo de cooperación, donde ella podría proporcionar información o testimonio a cambio de indulgencia en su propio caso”, mencionó el periodista.

Su entrega sería usada por la defensa para solicitar reducir una posible condena al evitar un proceso de extradición a Estados Unidos.

Coronel Aispuro cooperaría con autoridades estadounidenses, brindando información sobre actividades criminales Iván, Ovidio, Joaquín y Alfredo, hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El periodista cuestionó a Jeffrey Lichtman, abogado de Emma Coronel sobre la entrega voluntaria.

“Me sorprende que los federales hicieran esto […] No hay ninguna posibilidad de que sea alguien más. Y es repugnante. Ella tiene hijos. Me complace responder a esta acusación si me dice quién la filtró. Pero me condenaré si voy a responder a un cobarde filtrador anónimo con una réplica puntual en el registro”, dijo el defensor.

Emma Coronel fue aprehendida en Virginia por cargos relacionados a su presunta participación en el tráfico internacional de drogas a Estados Unidos.

De ser hallada culpable, la esposa de ‘El Chapo’ enfrentaría una posible condena de entre 10 años y cadena perpetua.

Con información de VICE NEWS