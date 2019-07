Emilio Lozoya impugnará decisión de no citar a declarar a Peña Nieto y a Luis Videgaray

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, impugnará la decisión de la juez federal que rechazó citar a comparecer, en calidad de testigos, al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en calidad de testigos por el caso de Agro Nitrogenados.

A través de un comunicado, Javier Coello Trejo, abogado del ex funcionario, informó que interpondrá un recurso de queja, para que un tribunal colegiado determine si la resolución de la juzgadora estuvo fundada.

Indicó que “ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio”.

Hoy se pudo conocer que Luz María Ortega Tlapa, juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, negó aceptar las pruebas testimoniales que ofreció a su cargo Emilio Lozoya para tratar demostrar su inocencia.

Lozoya también solicitó la comparecencia del ex secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, así como del ex líder del PRI, Enrique Ochoa Reza.

También pidió la comparecencia de la apoderada legal de Pemex, Martha Edith Rodríguez Acosta; del ex subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher Linartas; del ex director de Pemex Internacional, José Manuel Carrera Panizzo; del director general de AHMSA, Luis Zamudio Miechielsen y del asesor de Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido.

Conferencia de Javier Coello, abogado de Lozoya. | Foto: Milenio

La defensa de Emilio Lozoya calificó de ilegal la orden de aprehensión librada contra su cliente y el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) actuó ilegalmente al judicializar la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019, “violando las normas de conducción de todo imputado ante la Representación Social, pues en ningún momento la Fiscalía citó a los imputados para el efecto de que estos pudieran ejercer una adecuada defensa”.

Fuente: Vanguardia