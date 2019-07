Emilio Lozoya desnudará pronto a Peña Nieto y a Luis Videgaray, advierte abogado Coello Trejo

Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), exhibirá en los próximos días la participación del ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray en la compra de la planta Fertinal y del ex Presidente Enrique Peña Nieto con la adquisición de la planta Agro Nitrogenados que la petrolera hizo a Altos Hornos de México (AHMSA), adelantó hoy el abogado Javier Coello Trejo en entrevista para Radio Centro.

“Por lo que hace a Fertinal, en cuanto destapen el asunto voy a presentar todas las pruebas que tengo y ahí voy a exonerar a mi cliente”, dijo Coello y aseguró a que los culpables quedarán exhibidos. “[Peña Nieto y Videgaray] ya debían haber sacado la cabeza, pero pues acuérdese que en este país se acabaron las lealtades y eso se llama cobardía”, expuso en el programa “Los Periodistas”, que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

Coello Trejo afirmó que en la compra de Fertinal Luis Videgaray habría sido el autor de la trama y su cliente fue despedido de Pemex cuando se opuso. “Ya lo va a decir Emilio públicamente”, aseguró.

Emilio Lozoya. Foto: Cuartoscuro.

“La compra [de Fertinal] se hace en diciembre y a Emilio lo corren en enero, el señor Covarrubias lo dijo, Emilio Lozoya ni siquiera bajó, ni siquiera nos recibió, ni estuvo en las operaciones, él estuvo siempre en contra de la compra”, señaló el abogado.

Reconoció que ya iban a exponerlo, pero la confesión se retrasará por la detención de la madre de Lozoya Austin, Gilda Margarita Austin y Solís, en Alemania. “Ya íbamos a hacerlo, pero con esto de la mamá vamos a esperar un poquito”, dijo.

Esta no es la primera vez que Javier Coello afirma que Luis Videgaray estuvo involucrado en la compra de las plantas chatarra de Pemex. En una conferencia realizada el 26 de junio el abogado aseguró que “resulta inexplicable” que la Fiscalía General de la República no haya llamado a declarar a Luis Videgaray Caso y al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

“Es incomprensible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, los miembros del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) que estuvieron presentes en la sesión del pasado 16 de diciembre de 2013”, dijo en esa conferencia de prensa.

“Si quieren realmente encontrar y castigar a los responsables, no es a Emilio Lozoya a quien tienen que voltear a ver”, afirmó.

Agro Nitrogenados y Fertinal fueron adquiridas por Pemex entre los años 2013 y 2015.

Coello Trejo también defendió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha interpuesto quejas sin sustento, por lo que a la pregunta expresa de si Santiago Nieto pudiera quedar en ridículo, respondió, “lo más seguro”.

Argumentó que Emilio Lozoya no se ha presentado ante un juez a declarar “porque lo quieren meter a la cárcel”.

“Si yo tuviera la certeza jurídica de que lo van a respetar y de que no va a entrar a la cárcel y va a poder defenderse porque no es delito grave, ni amerita presión preventiva”, indicó.

DETENCIÓN DE LA MADRE DE LOZOYA

Luego de la detención de Gilda Margarita Austin y Solís, Coello opinó que si Emilio Lozoya no considera entregarse. “Yo creo que no [se entregará] porque su mamá va a salir rápido”, dijo.

Defendió que a acusación contra Austin y Solís “es una falacia porque no hay ningún argumento de prueba”.

Coello dijo que ya habló con el ex funcionario sobre la detención. “Está muy… imagínense, una mujer de 71 años, con una acusación que no tiene ni pies ni cabeza, donde la acusan de asociación delictuosa. Ella no es miembro de ninguna banda ni ninguna asociación criminal, el único delito que le imputan es que Emilio, de su cuenta personal, limpia, le depositó 185 mil dólares para que pagara los impuestos y a los abogados que intervinieron en la adquisición de una de las casas, no sé si la Ixtapa o la de México”, aclaró.

Confirmó que la señora “está bien” y que esperarán a la información que emita el Fiscal de Alemania.

Reiteró que aunque la Fiscalía General de la República no ha confirmado la detención, la madre del ex funcionario sí fue aprehendida cuando se encontraba en un centro vacacional con sus nietos y su nuera, pero hasta el momento no ha habido ninguna petición del Gobierno mexicano para la extradición.

