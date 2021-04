Embestida no es por Cassez-Vallarta, es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett… revira Loret a AMLO

Luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera el “telemontaje” de la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta transmitido en 2005 en el noticiario que Carlos Loret de Mola tenía en Televisa, el periodista acusó un ataque.

A través de redes sociales, Loret de Mola señaló que la embestida en su contra no es por el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

El periodista refirió que el ataque de la mañanera en Palacio Nacional es “para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada”

“Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente”, agregó Carlos Loret de Mola.

En su conferencia de este miércoles, López Obrador exhibió cómo en 2005, en el programa de Loret de Mola se transmitió el “telemontaje” de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por instrucciones del presidente López Obrador, explicó en qué consisten “los montajes” o “noticias fabricadas” en medios de comunicación.

“Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela”, dijo Villamil y acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, de crear montajes como el de Cassez.

Asimismo, Jenaro Villamil denunció el montaje del supuesto rescate de la niña Frida Sofía, en el que participaron los medios en el sismo de 2017. Acusó que Carlos Loret de Mola y Denise Maerker “le echaron la culpa a la Secretaría de Marina”, además que no pidieron perdón.