Elogia Sheinbaum actuar de AMLO y Trump en caso Cienfuegos

La Presidenta Claudia Sheinbaum elogió que los Mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump hayan «actuado con rectitud» en el caso del General Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 y liberado posteriormente tras la revisión del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

«(AMLO) Me contó varios episodios, como cuando lo llamó por la detención del General Salvador Cienfuegos. De inmediato, el Gobierno estadounidense revisó el caso y, en coordinación con la Fiscalía General de la República, se concluyó que no había razón para su detención y lo liberaron. Sencillamente, ambos actuaron con rectitud», escribió Sheinbaum en su libro «Diario de una transición histórica».Salvador Cienfuegos fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en la gestión del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con su narración, mientras viajaba hacia Puebla para asistir a una asamblea del programa Sembrando Vida, fue ella quien informó al entonces Presidente López Obrador sobre el atentado contra el entonces candidato republicano Trump.

«En el camino, mientras revisaba mi celular, me enteré de que el Presidente Donald Trump había recibido un disparo durante un evento; se lo comenté al Presidente y de inmediato comenzaron a circular los videos. El Presidente (AMLO) le pidió a Daniel Asaf: ‘Por favor, escribe en mis redes sociales, bueno, dile a Jessi’.

