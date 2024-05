Elecciones 2024: Las 5 formas de marcar la boleta electoral el 2 de junio

El domingo 2 de junio se disputarán más de 20,000 cargos de elección popular, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno en Ciudad de México, las cámaras de Senadores y de Diputados, ocho gubernaturas y cientos de ayuntamientos.

Las casillas que instalará el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán un horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde domingo. Si todavía no sabes dónde se ubica tu casilla, puedes usar la herramienta oficial que te permite conocer con precisión el establecimiento en el que te corresponde votar.

Cinco formas para marcar la boleta electoral

Además de tener claro dónde te toca votar y todo lo referente a qué se elige el 2 de junio, es importante que sepas que hay diferentes formas en las que se puede marcar la boleta electoral este 2 de junio.

De acuerdo con información proporcionada por el INE, éstas son las cinco formas de votar:

1. Voto para partido político

Sólo debes de marcar el recuadro de un partido político.

2. Voto por coalición

En esta forma puedes marcar dos o más recuadros de los partidos políticos que forman parte de la misma alianza, los cuales tendrán el mismo nombre de candidato o candidata, pero diferente logo. Ésta es la forma de votar por todos los partidos que forman parte de la coalición.

Cabe destacar que, el caso de las diputaciones federales o las senadurías, la composición de las coaliciones puede cambiar en los estados del país.

3. Voto para candidatura independiente

En Chiapas y Michoacán, los votantes podrán marcar por una candidatura independiente para diputaciones federales; lo único que debes hacer es marcar el recuadro donde esté el nombre del candidato o candidata, el cual no tiene logo de partidos.

4. Voto para candidatura no registrada

En las boletas hay un espacio vacío donde es posible escribir el nombre de personas que no son candidatos o candidatas con registro. En dicha parte se puede anotar un nombre con uno o dos apellidos.

5. Voto nulo

En el caso de que la boleta no tenga marcas o, al contario, estén marcadas todas las casillas o diferentes nombres de candidatos o candidatas contendiendo por el mismo cargo o partidos que no forman parte de la misma coalición, el voto se anula porque no se logra identificar a favor de quién voto el elector.