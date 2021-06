Elecciones 2021 ¿Cuáles partidos perderían el registro?

Una jornada electoral es la culminación de los esfuerzos de un partido político durante sus campañas electorales: en algunos casos, el objetivo es presentar a sus mejores candidatos para ocupar algún cargo, sin embargo, en otros, lo que realmente pelean es su existencia; el registro que les permitirá seguir activos en la vida política de México.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el requisito para continuar en la pelea es simple: conseguir, por lo menos, el 3% de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente. De no ser así, el registro se cancela y se pierden todos los derechos y prerrogativas que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Tras los actuales comicios, aún con el conteo en pie, pero más cerca de la emisión de resultados preliminares, los partidos que estarían a punto de desaparecer, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares 2021 (PREP), son: Partido Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas (RSP).

Para el corte de las 11:20 horas de este 7 de junio y con un 94.07% de avance en las actas capturadas en el PREP, el escenario para las tres agrupaciones políticas apuntan a una eminente extinción.

Dentro de esta triada, el PES, fundado 2020, sería quien más cercano está del anhelado 3%, pues con un millón 243 mil 333 votos a su favor, hasta el momento registraría un 2.7165 en los porcentajes de votación.

Cabe resaltar que el partido morado, integrado por evangélicos mexicanos, no sería la primera ocasión que pierde su registro; anteriormente, el grupo – bajo el nombre de Partido Encuentro Social – fracasó en los comicios del 1 de julio del 2018 luego de no lograr el mínimo requerido en ninguna de las tres elecciones federales (diputados, senadores y presidente).

A pesar que el partido presentó más de 200 medios de impugnación, todos estos recursos fueron rechazados y se oficializó su desaparición. Posteriormente, en febrero del 2020 volvió a presentar su solicitud como Partido Encuentro Solidario para participar, por segunda vez, en unas jornadas electorales, la cual fue aprobada en septiembre del mismo año.

Sin embargo, esta ocasión tampoco logró el porcentaje necesario y es candidato a perder – nuevamente – el registro.

El siguiente partido en vía de extinción que más votos obtuvo es Fuerza por México, el cual, con un millón 144 mil 283 votos, sólo juntó 2.4968 en los porcentajes electorales.

No obstante, a diferencia del PES, Fuerza por México apenas debutaba en la vida política del país con un registro recién aprobado el 14 de octubre del 2020; fue fundado el 19 de octubre del 2019 por Gerardo Islas Maldonado, antiguo integrante del partido “Nueva Alianza, y Pedro Haces Barba, líder sindical y ex senador de Morena.

Finalmente, en último lugar se encuentra Redes Sociales Progresistas (RSP) cuya situación figura como la más probable a la desaparición, pues únicamente logró 800 mil votos a su favor, lo cual representa sólo el 1.7532%; un punto porcentual por debajo de PES.

A pesar que el partido se creó el 19 de enero del 2019 como una asociación civil, no obtuvo su registro ante el INE hasta el 14 de octubre del 2020, es decir, al igual que su contrincante FxM, a penas iniciaba su camino en la vida política mexicana.

De acuerdo con el INE, los partidos que no obtengan el porcentaje mínimo de votos en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente, perderá su registro. No obstante, señala que esta medida no tendrá efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.