El TEPJF no está bien, debe haber renovación tajante: AMLO tras nombramiento de nuevo presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no se ha zanjado la crisis dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pese a que el organismo resolvió esta madrugada nombrar un nuevo ministro presidente tras las renuncias de sus dos antecesores, los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez de la Sala Superior.

“No está bien el Tribunal. No han demostrado actuar con rectitud. A mí me decepcionaron, y tengo pruebas, cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero, actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces… No les tengo confianza. Lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta. Ese es mi punto de vista”.

En este sentido, el mandatario indicó que dentro del poder judicial, en general, hay mucha hipocresía y personajes falsarios, cuando lo que se requiere son ciudadanos honestos, íntegros y por ello es urgente que se haga una limía completa.

Por ello, dijo no estar de acuerdo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Arturo Zaldívar, quien manifestó que con los acuerdos tomados por los magistrados del TEPJF se terminó el conflicto al interior del organismo.