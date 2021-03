“El servidor corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero”, dice AMLO al pedir que el debido proceso “pase a segundo plano”

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno debe estar pendiente de que no se cometan actos indebidos, para lo que tiene el respaldo de la Fiscalía General de la República (FGR), a cuyo titular le refrendó su confianza, “Alejandro no va a terminar de tapadera, no va a terminar su vida pública como encubridor, cómplice”, sostuvo.

“Cuando se trata de servidores públicos debe haber transparencia, lo del debido proceso pasa a segundo plano, se debe privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos cometidos por servidores. El servidor corrupto hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero, porque es el representante de la sociedad, el otro actúa de manera individual”, comentó.

López Obrador hizo un llamado a realizar un debate al respecto, pidiendo que “toda esta simulación debe desaparecer”, y se haga una investigación para garantizar la transparencia de los servidores públicos y que no se guarde información.

En su tradicional conferencia mañanera, el ejecutivo federal dijo que no es casual que en el periodo de más saqueo en México, se haya establecido el debido proceso, como no es casual que reformaron el Código Penal en el periodo de Carlos Salinas, para que la corrupción no se considere delito grave.