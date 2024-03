El SAT se ha dedicado a extorsionar a empresarios: Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego aseguró que su empresa, Grupo Salinas, no ha dejado de pagar impuestos, al contrario de lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Las acusaciones o afirmaciones de parte de mi amigo el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos, no es cierto, pagamos muchísimo, yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos; nada más falso, Grupo Salinas paga y paga muchísimo”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Salinas Pliego también acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de extorsionar empresarios por lo que, dijo, sólo pagará lo que es correcto.

“Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen ‘si me pagas la mitad te la perdono’, y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración”, expresó.

Sobre el campo de golf Tangolunda en Huatulco, a donde llegó la Guardia Nacional hace unos días, dijo que dicha situación fue un berrinche porque buscan despojarlo de ese espacio del cual tiene una concesión.

“Yo puedo jugar golf en cualquier campo del mundo, no tengo que ir a Huatulco, lo único que lograron fue quitarle un atractivo turístico al pueblo de Huatulco, y por ende disminuir el flujo de turistas del cual vive toda la gente de Huatulco”, mencionó.

Salinas Pliego dijo que dichas acciones son maniobras distractoras del gobierno de López Obrador para desviar la atención de los grandes problemas que está viviendo el país como son la violencia, la inseguridad, y el miedo que genera en la población, y la corrupción.