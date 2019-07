El SAT confirma adeudo fiscal… de Vicente Fox

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que “se tiene identificado un crédito fiscal a cargo de un expresidente de Estados Unidos Mexicanos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, así como los recargos y la actualización correspondiente”.

De acuerdo con fuentes de la Presidencia consultadas por varios medios de información, Vicente Fox Quesada es el expresidente al que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron impuestos.

Esas mismas fuentes detallaron que los impuestos no pagados por el guanajuatense corresponden a tres empresas en las que tiene participación.

Según el SAT, cuya titular es Margarita Ríos-Farjat, la institución “está realizando las acciones y procedimientos jurídicos necesarios, tendientes a defender la procedencia del crédito de mérito, fincado en agosto de 2018”.

Eso sí, no se dio a conocer el monto de lo condonado, por tratarse de datos confidenciales.

“Con lo anterior, el SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican a todos, sin excepción alguna, aunque garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones fiscales”, señaló el organismo en un comunicado.

En su rueda de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó: “Tengo una información de que alguno de los expresidentes debe impuestos, pero es un asunto que tiene que ver el SAT. Ya ven cómo eran tan exigentes en decir: ‘¿Y de qué vive el opositor AMLO? y ¿sí paga impuestos?’”.

De acuerdo con el tabasqueño, ya se está procediendo en contra de quienes evaden impuestos, “sea quien sea”.

“Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares, se creaban sistemas especiales para deducir o no pagar impuestos, era parte de los acuerdos de la cúpula del poder. Eso ya no aplica… Ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas; ahora es que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley, Estado de derecho, auténtico Estado de derecho, no Estado de chueco. Ya se terminan los privilegios, no hay privilegios para nadie”, remató el mandatario.

Fuente: Proceso