El restaurante Brick aclara: Evo Morales tomó agua y café; se le prestó el lugar para ver medios

Luego de que usuarios de redes sociales expresaran su indignación al ver al ex Presidente de Bolivia, Evo morales, salir de un restaurante en la colonia Roma, el negocio en el que fue visto, de nombre Restaurante Brick, aclaró en sus redes sociales que el ex mandatario no realizó ningún consumo y que únicamente le fue prestado el espacio para atender a medios de comunicación.

Mientras en Bolivia el Gobierno de la autoproclamada Presidenta exhibe fotos de los supuestos lujos de Morales, en México el ex Presidente boliviano fue visto el día de ayer afuera de un restaurante de la Colonia Roma.

Luego de que se hiciera viral una fotografía del ex Presidente boliviano saliendo del establecimiento, el negocio compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que aclaró que recibió a Evo Morales para llevar a cabo un encuentro con representantes de medios de comunicación.

“El día 14 de noviembre, el Restaurante Brick recibió a el ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien se le concedió un espacio para poder llevar algunas actividades con medios de comunicación en nuestras instalaciones”, explicó.

Aclaró que el ex mandatario no realizó ningún consumo de alimentos y únicamente consumió agua y café para sus invitados.

También señaló que el negocio no discrimina a ninguna persona, además de que se mantiene al margen de la política y de ideologías.

Desde el día de ayer circula una grabación en la que se observa a Evo Morales salir del establecimiento ubicado en la Colonia Roma, de la Ciudad de México.

En el video que circula en redes sociales muestra al ex mandatario a punto de subir a un vehículo, en todo momento estuvo escoltado por los elementos de seguridad que le proporcionó el Gobierno de México.

Brick es el nombre del restaurante que habría visitado Morales, ahí se ofrece un menú de comida mexicana moderna y es identificado como uno más de los exclusivos lugares con los que cuenta la Ciudad de México.

Fuente: Sin Embargo