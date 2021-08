“El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa, que no sea marrullero”: AMLO a Ricardo Anaya

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró nuevamente que no existe una persecución política contra el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, quien este lunes anunció que se exilia del país.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador pidió a Anaya Cortés enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en donde incluso le pidió ir hasta la cárcel en caso de defender una causa justa.

“Se le hizo fácil decir que lo estaba persiguiendo Andrés Manuel, como diría su compañero y camarada del bloque conservador “¿y yo por qué?”. No tengo nada que ver absolutamente, pero él sintiéndose perseguido la iba a librar, muy mal ese proceder”, dijo.

“Él me acusa y yo respondo lo que yo creo que debe de hacer: No irse del país y enfrentar su situación, el que nada debe nada teme, él debe presentar pruebas y hablar con la verdad. Incluso no afecta el ir a la cárcel si uno es inocente, porque cuando se es luchador social, se puede ir a la cárcel, se fortalece un dirigente”, externó.

“El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa, que no sea marrullero. Se les hace fácil decir ‘me persiguen, me persiguen’. Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. Que vaya y que declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante”, dijo López Obrador.

El fin de semana pasado, Anaya Cortés aseguró que el presidente López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante a la Presidencia en 2024.

El excandidato a la Presidencia en 2018 por el PAN denunció mediante un video de casi ocho minutos que desde hace un mes López Obrador ordenó a la FGR ir en contra suya tomando como base las declaraciones del exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), acusado de corrupción.

El mandatario mexicano dejó en claro que la lección derivado de este asunto es que “la política no es para trepadores, no para ambiciosos, es para servir al pueblo”.

“El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, el que no tiene amor al pueblo no sirve como político. el que busca el poder por el poder al dinero se debe dedicar a otra cosa. Nos e puede hacer política sin ideales o principios”, adujo.

“Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía ni con los jueces del Poder Judicial, y los testigos a los que menciona ni los conozco”, recalcó.