El pueblo está feliz, feliz, feliz y mi fuente es el Inegi: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, a través de una solicitud de transparencia, le pidieron que informara sobre el estudio que demuestra que “la gente está feliz” y adelantó que usará como fuente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre carcajadas, el Presidente leyó la solicitud que se hizo luego de que esta semana dijo en su conferencia de prensa que ya no existe el mal humor social y que, por el contrario, en México toda la gente está feliz. “En el instituto de transparencia, me pidió una persona el estudio que compruebe lo que dije de que el pueblo está feliz, feliz, feliz, me llamó mucho la atención.

“El documento que presente debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. “Vamos a contestar, nada más quería darlo a conocer porque sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta; esa es mi fuente, lo voy a hacer por escrito, pero adelanto que esa es mi fuente”, añadió.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, escribió en sus redes sociales que “El pueblo de México se siente feliz como señala el presidente López Obrador, el Inegi publicó un estudio que documenta su satisfacción. Todo ser humano tiene derecho incondicional a ser feliz y el pueblo mexicano es feliz en estos tiempos de transformaciones #4T”.

Y compartió una imagen de la estadística que indica que en enero de este año, desde 2014, es el periodo en el que los mexicanos dijeron sentir más “satisfacción con la vida a nivel nacional”. De acuerdo a la gráfica, en enero la felicidad de los mexicanos pasó de 7.9 en 2014 a 8.4 este año, con el gobierno de López Obrador.